Pikalt lihvitud elatisereform ei ole lastekaitse liidu hinnangul õiglane

2018. aastal alanud vaidlused, kui palju peaks lahku läinud lapsevanemad lastele elatist maksma, on jõudnud järjekordsesse vaheetappi – valitsus kiitis heaks justiitsministeeriumis ette valmistatud eelnõu. Kuid eelnõu riigikokku liikumise ajal poliitilise tasandi vaidlused alles algavad.

Uue eelnõu mõtte võib kokku võtta soovina keskmist elatist vähendada. Elatise määramine muutub individuaalsemaks ja kohtunikel tekib rohkem otsustusõigust elatise summat suurendada või vähendada.

„Kõik huvigrupid ütlevad, et praeguse süsteemiga on midagi valesti,” märkis justiitsminister Maris Lauri, kolmas minister, kes pärast Urmas Reinsalu ja Raivo Aega teemaga tegeleb. Elatisvõlgnike arvates on elatis olnud liiga suur ja kasvab kiiresti, sest on seotud alampalgaga. Elatise väljanõudjate mure on aga, et nad ei saa elatist tihti üldse kätte.