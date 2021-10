Katastroofi äärele jõudnud Lätis võltsitakse koroonatõendeid ja ostetakse „nakatamisteenust”

Septembris otsustas Läti valitsus nõuda alates 15. novembrist kõigilt tervishoiu-, haridus- ja sotsiaaltöötajatelt vaktsiini- või põdemistõendit. Ettevõtjatel on õigus vallandada töötaja, kelle tööülesanded eeldavad inimestega kokku puutumist, kuid kes keeldub end vaktsineerimast. See sunnib vaktsiinivastaseid otsima uusi nõkse. Riiklik mikrobioloogia labor avastab järjest rohkem juhtumeid, kus haiglasse jõudnud väidetav vaktsineeritu on hoopis ostnud võltsitud tõendi. Selliste dokumentide tühistamine edeneb üliaeglaselt.