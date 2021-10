JUHTKIRI | Uus taktika kriisist pääsemiseks

Selline taktikamuutus on loogiline, sest andmed näitavad, et kui süstist või põdemisest pole liiga palju aega möödas, haigestuvad vaktsineeritud ja läbipõdenud koroonasse väga harva raskelt.

Praegu piiratakse suurt osa ühiskonnast: üle 30% täiskasvanuid. Kes vaktsineerib, see pääseb juurdepääsupiirangutest. See ongi valitsuse plaani järgi põhiline tee kriisist välja. Aga kas Kallas suudab olla küllalt veenev, et kõhklevad inimesed teda kuulda võtaksid? Ühtlasi peaks tegutsema selles suunas, et koroonakaitset vajavat ühiskonna osa täpsustada: võrdsustada läbipõdemine vaktsineerimisega, luua antikehi arvestav lahendus. Kahjuks peaminister selles vallas positiivset arengut ei lubanud. Muu hulgas ehitaks see samm silda vaktsiiniskeptikute poole.