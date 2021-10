Kas järjekordsed luhtuvad kliimakõnelused? Riigid teevad lobitööd fossiilkütuste põletamise jätkamiseks ja esitavad ambitsioonituid kliimaeesmärke

Pühapäeval algavate ÜRO kliimakõneluste eel paljastas dokumendileke, et hulk riike ei ole nõus ÜRO soovitusega tegutsema asuda ja on üritanud ilustada IPCC kliimaraportit. Riigid, nagu Saudi Araabia, Austraalia ja Jaapan, väidavad, et maailm ei pea vähendama fossiilkütuste kasutamist niivõrd suurel määral, kui praegune IPCC raporti mustand soovitab, kirjutas BBC.

Saudi Araabia, üks maailma suurimaid naftatootjaid, soovitab teadlastel kustutada raportist järelduse, et riigid peavad järk-järgult lõpetama fossiilkütuste kasutamise. Austraallased, ühed peamised kivisöe eksportijad, ei pea söejaamade sulgemist vajalikuks. Nende arvates tuleks hoopis rõhku panna õhust CO2 eemaldatavate ja salvestavate tehnoloogiate arendamisele.

Greenpeace lekitas dokumendid BBC ajakirjanikele ainul mõni päev enne 26. ÜRO kliimakonverentsi (COP26).