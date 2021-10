Kindlasti mitte 100% ei pea seda tegema, no kui inimesele see tõesti on raske. Mõni ei saa mingi hinna eest lennukisse istuda, mina ei suuda näiteks kuidagi rosoljet süüa, kuigi olen püüdnud, et mis see siis väga ära ei ole, aga ei suuda. Aga praegu on koroonavaktsiin tegelikult esimene vaktsiin, mida ma täiskasvanuna olen saanud.