JUHTKIRI | Vaheaja koroona ei tohi kooli jõuda

Haridusminister Liina Kersna teatas eile, et ei taha koole pärast vaheaega kinni panna. Suures plaanis on see õige otsus, aga seda rakendades tuleb lähtuda konkreetsete piirkondade ja koolide eripärast. Kui mõni kool on vaheajaeelsest koroonakoldest ikka veel nii räsitud, et pole õpetajaid klassi ette saata ja hulk õpilasi puudub, pole vaheaja vähemalt mõne päeva võrra pikendamisest või distantsõppest pääsu.