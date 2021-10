INTERVJUU | Ungari välisminister: vaktsiinide politiseerimine paneb inimelud ohtu

Kolmapäeval käis Eestis Ungari välisminister Péter Szijjártó, kes osales koos teiste ministrite ja diplomaatidega NATO idariikide ehk nn Bukaresti üheksa kohtumisel. Intervjuus räägib ta muu hulgas Ungari vägikaikaveost Euroopa Komisjoniga, vaktsineerimisest, „homopropaganda” seadusest, suhetest Hiinaga ja tuumaenergia mõttekusest.

Ida-Euroopa vaktsineerimisnäitajad jäävad läänele kõvasti alla. Mis on sellise usaldamatuse põhjus ja kuidas seda leevendada?

Meie, ungarlased oleme alati olnud veendunud, et pandeemiat saab lahendada ainult vaktsineerimisega. Oleme algusest peale pidanud vaktsineerimist vahendiks, millega saab inimelusid päästa. Kahjuks on tegelasi ja organisatsioone, kes teevad kaitsepookimisest ideoloogilise ja poliitilise teema. See on väga ohtlik hoiak, mis paneb inimelud ohtu. Selline olukord oli ka Ungaris, kus osa poliitilisi jõude seisis vastu osa Ungari ekspertide heakskiidetud vaktsiinide (st Hiina ja Vene vaktsiinide – toim) kasutamisele. Nüüd on aeg juba näidanud, et mida suurem on vaktsineeritus, seda väiksemad on ohud. Seetõttu kutsume üles kõiki Kesk-Euroopa inimesi, kes juba vaktsineeritud ei ole, seda tegema.

Aasta algusega võrreldes on olukord muutunud ja vaktsiine jätkub piisavalt. Meil Ungaris on näiteks varutud juba ligi kümme miljonit doosi. Aja saab kõige rohkem kahe-kolme päevaga, vaktsineerimine on tasuta, ei nõua palju aega ja päästab sinu elu. Ma ei tea, mis argumente siin veel vaja oleks.

Poola ja Ungari vaidluses Euroopa Komisjoniga ollakse jõutud sinnamaale, et esialgu on Poolale ja Ungarile Euroopa „koroonafondi” raha külmutatud. Komisjon lubab veelgi karmimaid samme. Kui suureks peate tõenäosust, et õnnestub kompromissile jõuda?

Vaadake, kui vaidluse iseloom oleks professionaalne ja taastefondiga oleks tegelikke ja sisulisi probleeme, siis oleks neid arvatavasti lihtne ületada.