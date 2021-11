Me ei kohtle kliimakriisi kriisina, mistõttu upuvad eksistentsiaalsed hoiatused ära rohepesu ja igapäevaste uudiste keskele.

Aga faktid on kristallselged, me lihtsalt keeldume neid vastu võtmast. Keeldume tunnistamast, et peame nüüd valima planeedi päästmise ja meie jätkusuutmatu eluviisi päästmise vahel. Sest me tahame mõlemat. Me nõuame mõlemat.