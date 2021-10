Mu töötaja on purjus. Ah las joob, ta on hea spetsialist

Oma ala tipptegija Viviani (43) tipsutamisest alguse saanud alkoholilembus jõudis aastaid hiljem n-ö koomastaadiumini ja mitmel korral tulid arstid talle appi. Kõige pikem aeg, mis ta haiglas veetis, oli nädal. Vivian on väikeettevõtte omanik ja iseenda tööandja, nii et polnud ülemust, kes probleemile tähelepanu juhiks. Joomahoogude ajal ei suutnud Vivian tööd teha või tegi seda väga halvasti ja kliendid hakkasid riburadapidi kaduma. „Nägin ka, et mu pereliikmed ei usu enam minusse,” nendib Vivian. See tõi ta maa peale ja ta hakkas oma käitumist analüüsima. Kolm aastat ei ole Vivian tilkagi võtnud.

Statistika järgi on Eestis sõltuvushäirega inimesi kümnendik. Suurem osa neist on alkoholisõltlased ja paljud neist tegusad, tavalised inimesed, kes ei maga määrdunud riietega pargipingil. Aga võivad kunagi magada, kui sõltuvusele õigel ajal kätt ette ei panda.

Kuidas aidata selliseid inimesi. keda on sisuliselt igas töökollektiivis?



