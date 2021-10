KULTUURIBIIT | Ugala näitleja Rait Õunapuu playlist

Oma muusikavaliku kohta ütleb Rait Õunapuu nii:

"Klassika on klassika ja see on meie ajal veel küllaltki ühte nägu. Kõigile meeldivad Biitlid, Fleetwood Mac ja Bob Dylan. Nad on tõesti suurepärased. Proovisin sellest listist kõik taolise välja jätta ja ehk keegi leiab endale miskit uuemat ja head – ennekuulmatut."

Benjamin Clementine - Condolence

Seda artisti tutvustas kunagi lavastuse "Naine merelt" proovide ajal Andres Noormets. Jäi kuidagi minuga. Ägeda kohaga mõtleb tüüp. Milline tämber!

Crosby, Stills, Nash & Young - Our House

Kui pruudiga leivad ühte kappi panime, siis oli täpselt selline tunne. Nüüd vahel laulan seda talle ikka veel.

Chaos Chaos - Do You Feel It?

Alati tuleb selline tunne nagu seisaks kalju ääre peal ja kui hüppad, siis terve langemise võiks lugu kesta.

Dire Straits - Romeo And Juliet

Tõenäoliselt kõige ilusam armastuslugu, mis kunagi tehtud on.

Perfume Genius - Queen

Inspireeriv ja julge artist. Hea lugu pimedas jalutamiseks.

The Stepkids - Insecure Troubadour

Kas me kõik pole mitte ebakindlad trubaduurid?

Big Black Delta - Roost

See lugu oskab ka kõige kurvemas hetkes ilu üles leida.

The Kinks - Living on a Thin Line

Avastasin selle bändi enda jaoks kunagi kui Ugala vana maja keldris bändi tegime. Coverdasime hoopis ühte teist lugu, aga see on parem.

Sufjan Stevens - Should Have Known Better

Multiinstrumentalistid on alati kuidagi sümpaatsed. Ise teed oma asja, täpselt nii nagu ise tahad ja ette kujutad. Seda lugu kuulan väljasõitudel unelauluks.

Alabama Shakes - Sound & Color

Auto, pimedus, väike vihm ei tee paha. Peab väga ettevaatlik olema, et silmi kinni ei pane. Head kuulamist.