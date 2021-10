„Enne jooksid lapsed igal pool ringi, aga nüüd…” Riik laseb pedofiilist mõrvaril kodukülas ringi käia, aga ei selgita, mis temas muutus

Kaks aastat tagasi leiti, et Otškalenko puhul on endiselt kõrge oht, et ta paneb toime uusi kuritegusid. Nüüd aga võib ta juba detsembris vanglamüüride vahelt pääseda. Justiitsministeerium äkilist hinnangu muutumist ei avalda.