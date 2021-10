Kristen Michal: Mihhail Kõlvart peaks Tanel Kiigele kirjade saatmise asemel Tallinna vaktsineerimise kätte võtma

Kohalike valimiste tulemused pealinnas tõid kõrged ootused uuenemisele. Ajalooraamatutesse, kui üldse miski, läheb faktina, et volikogusse valiti kuue erakonna nimekirjast rahvaesindajad ja absoluutsest enamust enam keegi ei saanud. Hea ja linnakodanikule kasulik tulemus. Loodan, et linnajuhtimisse tekib lõpuks sisemine konkurents ja järelevalve, mille puudumine varem oli ainuvõimu negatiivne sünonüüm. Ainuvõim muuseas, olgu ta liberaalide, veganite, tarkade või lollide oma, kipub ennast mõne tsükliga ammendama, nii juhtus ka siin. Seetõttu ongi ootused uuendustele kõrged.

Käima on läinud koalitsioonikõnelused. Kõnekaimad stardis on pildid kõnelustelt. Kohale on tuldud tervete poliitperekondadega. Puudu on vaid auesimehed. Sotsiaaldemokraatide puhul võiks sellest välja lugeda sõnumi, et kuna Keskerakonnal ei ole nüüd enam teisi valikuid, saab küsida mida hing ihaldab.