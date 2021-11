Skandaalne kaup jõudis Sillamäe sadama kaudu Euroopasse esimest korda pärast viit aastat. „See äri on illegaalne,” hindab inimõiguste advokaat Manuel Devers. „Jah, see on ebaseaduslik,” ütleb ka inimõiguste organisatsiooni Human Rights Watch ekspert Eric Goldstein.

Sillamäe sadamas lendlev fosfaaditolm illustreerib Euroopa Liidu kobarkäkki, illegaalse äri võimaldamist, mille tõttu ähvardavad Lääne-Sahara elanikud eurooplasi hiigelnõuetega. Äsjane kohtuotsus näitab, et neil võib õigus olla.