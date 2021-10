Kooliõpetaja: kiirtestimine kuulub koju, mitte klassiruumi. Delikaatsed andmed olgu privaatsed

Liina Kersna ning haridus- ja teadusministeeriumi seisukoht hoida epidemioloogiliselt keerulises olukorras koolid avatuna ning kontaktõppel on hariduse kvaliteedi ja noorte vaimse heaolu seisukohalt põhjendatud. Jagame õpetajatena ka seisukohta, et selleks on tarvis võimalikult hästi läbimõeldud meetmeid, mis muudaksid koolikeskkonna õpilaste ja töötajate jaoks võimalikult turvaliseks. Kolm korda nädalas kiirtestimist klassiruumis on paraku aga ebaõnnestunud valik ning see tuleks esimesel võimalusel ümber korraldada.

Kui võtta kooliõpetajana julgus ministeeriumi plaan sobimatuks kuulutada, siis on ainult asjakohane ja õiglane esitada ka argumendid selle seisukoha toetuseks.