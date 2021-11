Kristjan Lossmann: valitsus, te piirate nende õiguseid, kes on oma vaktsineerimiskohustuse juba täitnud

Siinkohal tekib neiski inimestes usaldamatus, sest valitsuse selge ja kestev signaal on olnud, et minge ja vaktsineerige, sest see aitab. Aitabki.

Kristjan Lossmann kodanik 1