Läti populistid mõtlevad pidevalt ringi, mida nad pandeemiast arvavad

Lätis on viimase seitsme aastaga esile kerkinud vähemalt kolm populistide põlvkonda. Kolmanda põlvkonna alguseks saab pidada erakonna Läti Esikohal loomist. Partei juhtidest mitu on korraldanud vaktsineerimise vastu meeleavaldusi, kuid oktoobris nakatusid nad kõik viirusega ning nüüdseks on nende sõnumid muutunud. Loe lähemalt, kuidas on Läti populistide seisukohad pandeemia jooksul muutunud ja milliste sõnumitega järgmistel valimistel hääli püüdma minnakse.

.