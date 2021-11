Toidu käitlemisel on riiklikult kehtestatud väga ranged reeglid ning suuri kauplusekette kontrollib põllumajandus- ja toiduamet regulaarselt. Kui vaadata, missugune toit moodustab kõige suurema osa kauplusekettide toidukaost, siis selleks on „kõlblik kuni” märgistusega värsked tooted. Nende toodete annetamine oleks ühiskonnale kõige suurema positiivse mõjuga. Ent neile toodetele kehtivad ka kõige karmimad reeglid ning nende annetamine on pea võimatu, kui neid just varakult, enne „kõlblik kuni“ kuupäeva, pole plaanis laiali jagada.