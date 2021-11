Kellerteater alustab otseülekannetega õhtustelt etendustelt

“See on lihtsalt uskumatu, kui sujuvalt ja kvaliteetselt kogu uus ülekandesüsteem töötab. Meie tehnik Rene Topolev on teinud etendustest juba mitu kinnist ülekandeproovi. Ühte ülekannet jälgisin trammis telefonist, ühte arvutist, kolmandat kodus teleka ekraanilt ja mul tekkis täiesti ebareaalne tunne, justkui viibiksin hoopis teatrisaalis. Ma ei oleks arvanud, et ka saali atmosfäär nii hästi ekraani vahendusel kohale võib jõuda. Kuna kultuuri nautimine on praegu piiratud ja seotud suure riskiga, siis on selline lisavõimalus turvaliselt teatrist osa saada Eesti inimestele kindlasti väga suure väärtusega. Meie varasemaid ülekandeid on päris palju vaadatud nii Soomest kui Sri-Lankalt ja ka inimesed Sõrve Säärest on meid tänanud, et saavad osa Tallinna kultuurielust. Eesti kultuuri viimine veebiteel kaugemate eesti kogukondadeni on samuti Kellerteatri ülekannete oluline tulemus," ütleb teatri juht Vahur Keller.