Vaktsineerimata rasedad riskivad enneaegse lapse sünni ja intensiivraviga

Kaks rasedat võitlevad üliraskes seisus Tartu ülikooli kliinikumis oma elu eest. Korduvad operatsioonid. See on vaatepilt, mida ka kogenud naistearstid ei mäleta.

„Eelmisel aastal ei näinud me midagi nii hullu kui nüüd. Kuna teada on, et deltatüvi põhjustab rasedatel palju rohkem komplikatsioone ja rohkem rasedaid satub intensiivraviosakonda, siis pole ime, et näeme praegu väga tõsiselt haigeid rasedaid,” räägib kliinikumi naistearst Made Laanpere. „Nii raskeid haigeid pole meil aastaid olnud. Tuleb keerulisi otsuseid teha ehk valida, kas ja millal rasedus lõpetada. Mulle tundub, et Eesti on oma kõrgete nakatumisnäitajatega muutunud katsepolügooniks,” lisab ta.

Nüüdseks on selgunud tõsiasi, et koroonapositiivsete puhul on kasvanud ka enneaegse lapse sünnitamise risk märkimisväärselt.