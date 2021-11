RAAMATUBLOGI: Irooniline lugu elust inimesena politseiniku kuues

Seni oli Weiler kirjutanud reisiraamatuid ja elustiiliraamatuid, mille keskmeks on inimene kogu oma ebatäiuslikkuses. Eesti keeles on temalt varem ilmunud „Ohtlik liik: harilik pubekas”, mis on humoorikas ellujäämisõpik lapsevanemale, sest, nagu selgitas autor: „Lapsed, keda sa mäletasid armastusväärsete olenditena, täis siredust ja sarmi, muutuvad lühikese aja jooksul haisvateks koletisteks (poisid) või hüsteerilisteks amatsoonideks (tüdrukud).”

Lisaks avaldas Weiler kolumne pealkirja all „Minu elu inimesena” ja lõpuks otsustas oma mullist mitte välja tulles luua 44-aastase politseiniku Martin Kühni, kes on rutiini sumbunud abielus ning pisitütre ja teismelise poja isa.

Raamatu pealkiri „Kühnil on tegemist” on kui rusikas silmaauku, sest Kühnil ongi tegemist. Tema auto on katki, mistap peab naabrilt sõiduvahendi laenama, et abikaasale lillemulda tuua, mökerdab auto mullaga täis ja peab pesulas tükk aega möllama, et puhtus majja saaks (millel on tõsised tagajärjed) ja kohtub vapustava punapeaga, kes ta südame põksuma paneb (millel ei ole tõsiseid tagajärgi).