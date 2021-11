PÄEVA TEEMA | Perearst Iris Koort selgitab: kas lapsi vaktsineerida või lasta koroona läbi põdeda?

Üks peamiseid vaktsiiniskeptikute argumente on, et vaktsiinide testperiood jäi sedavõrd lühikeseks, et neid pole võimalik usaldada. Uurime lähemalt, kus faasis testimine on ja kas neid võib manustada ka lastele.

Lennart Käämer Eesti Päevalehe toimetaja 12