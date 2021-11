TAGATUBA | Kaja Kallas: täielikke sulgemisi ei kannata ühiskonnad enam välja

Kolmapäeva hommikul loeti taas kokku rekordiline päevane koroonaviirusega nakatunute arv – 2306 uut juhtu. Haiglas olijate arv tõusis üle 600, mida tervishoiujuhid on pidanud kriitiliseks piiriks pidanud. Arstide liit saatis mõni minut enne kella kaheksat, kui Eesti Päevaleht peaminister Kaja Kallast Stenbocki majas küsitlema hakkas, valitsusele avaliku palve panna paika piir, millest alates võidakse rakendada koroonahaigete n-ö sorteerimist ravile võtmisel.

Täna (eile – toim) sündis taas koroonasse nakatumiste päevarekord, selle tõvega on haiglas ligi 600 inimest – toimuv hirmutab. Vaadatakse valitsuse poole ja küsitakse: mida te teete? Kuid ei paista eriti, et midagi tehtaks. Teisipäevalgi oli uus kabinetinõupidamine, kuid ühtegi uut mõtet ei kuulnud.

Viirus levib inimeselt inimesele. Inimesed peavad üksteisest eemale hoidma. Teine asi on loomulikult vaktsineerimine. Arvestama peab, et oleme võrreldes esimese ja teise lainega hoopis teises kohas. Esimeses laines kõik kartsid ja tõmbusid kohe oma urgudesse, eriolukord kehtestati 29 nakatunuga. Inimesed hoidsid distantsi, kandsid maske.

Teises laines oli juba keerulisem. Kolmandas laines on päris suur hulk inimesi, kes on käitunud vastutustundlikult. On jäänud inimesi, kes on kas vaktsineerimise vastased või kõhklejad ja seetõttu viimane pingutus ongi keeruline.