Tulekul järjekordne sõda? Serblased valmistuvad Bosniast lahku lööma

ÜRO rahvusvaheline eriesindaja Bosnias Christian Schmidt on viimastel päevadel väljendanud tõsist muret. Tema sõnul on ohus suhteline rahu, mis on pärast veriseid etnilisi sõdu Balkani poolsaarel valitsenud, ja rahvusvaheline kogukond peaks Bosnia serblaste tegevusele reageerima.

Täpsemalt valmistab nii Schmidtile kui rahvusvahelistele vaatlejatele muret asjaolu, et Bosnia ja Hertsegoviina koosseisu kuuluva poolautonoomse Serblaste vabariigi president Milorad Dodik on ähvardanud Bosnia armeest tagasi kutsuda serblastest sõdurid ja moodustada nendest omaette rahvusliku armee.