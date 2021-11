Hispaania peaminister tahab kaitsta seksuaalset vabadust, tehes lõpu seksimüügile

Paar aastat tagasi hinnati sektori aastakäibeks 3,7 miljardit eurot. Politsei sõnul läheb suur osa seda raha aga organiseeritud kuritegevusele, maffia jaoks on prostitutsioon koos narko- ja relvakaubandusega parimaid tuluallikaid. Mis veel hullem, hinnangute järgi on 80%–90% prostituute sellele tööle sunnitud. Suure osa sellistest töötajatest moodustavad illegaalsed immigrandid või legitiimsete tööpakkumiste sildi all kohale meelitatud idaeurooplased. Sotsialistist peaminister Pedro Sánchez on nüüd lubanud sellele kõigele lõpu teha, kuid seisab otsekohe silmitsi tugeva vastuseisuga.

Septembris Madridi viival maanteel olukorda vaadelnud El Paísi reporteri sõnul oli enamik naisi Rumeeniast, Nigeeriast või Ladina-Ameerikast, mõned ka kohalikku päritolu. Seksikaubanduse ohvritest murdosa moodustavad ka mehed ja poisid. Hispaania politsei teatel õnnestus neil 2019. aasta jooksul seksiorjusest vabastada 921 inimest, neist 896 naist. Üks 20. eluaastates transseksuaalne prostituut kommenteeris El Paísile, et on seda tööd teinud alates 16. eluaastast, elades lapsena üle seksuaalse väärkohtlemise ja hiljem enesetapukatse. Nooruki sõnul paneb ta teenitud raha kõrvale soovahetusoperatsiooniks: „Aga see peab toimuma stiilselt, nii et mulle ei jäetaks sinna alla hamburgerit.” Kolme tunniga teenib ta 115 eurot, mis on paljude kolleegide tasudega võrreldes suur summa.