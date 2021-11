KULTUURIBIIT | Kirjastaja Tauno Vahteri playlist

"Kõik tahavad mõnikord põgeneda, kuid Madis Jefferson on põgenenud terve elu: kodunt, sõjaväest, laevalt, Eestist, vanglast ja mujalt. Juhuse ning veidra sisemise tungi tõttu sattub Madis Jefferson mitmele mandrile, keset suuri ajaloosündmusi ning on oma mitme nime all korduvalt tagaotsitav, tema uskumatu juhtumiga näevad vaeva politsei, nõukogude julgeolek ja sõjavägi".

Tauno Vahteri muusikavalik:

Peter Sarstedt “Where Do You Go To (My Lovely)”

Algselt on see lugu minuni jõudnud Wes Andersoni filmide kaudu, aga hiljem olen kuulanud palju kordi. Lugu on parem vaadata videota, sest need õudsad vuntsid lihtsalt ei ole tõsiseltvõetavad.

10 000 Maniacs “Because The Night”

Kuigi seda on esitanud algselt loo autorid Patti Smith ja Bruce Springsteen, siis Natalie Merchanti ning 10 000 Maniacsi versiooni kuulan siiani tihti.

Leevi and the Leavings “Pohjois-Karjala”

Selle loo võlust saavad aru ainult need inimesed, kellel on südames eriline koht teatud Soome kultuuri nähtustel. Mäletan, kui ärkasin kunagi suvehommikul ühes hotellis selle peale, et kõrvaltoa rõdul soome lapsed sama lugu esitasid. Nähtusega vähem kursis inimestele on keeruline seletada, mida tähendavad laulusõnades sisalduvad read teksade vahetamisest dresside vastu ning miks vikerkaar lõppeb vorstikioski juures.

Joy Division “Love Will Tear Us Apart”

Täiuslikult magusmõru ja veidralt pateetiline kurb armastuslugu, mida võimendab Ian Curtise isiklik saatus.

REM “What´s The Frequency, Kenneth?”

REMilt võiks leida nii mõnegi teise loo, kuid valin siin minoorsemate palade asemel selle hoogsama litaka REMi pisut alahinnatud plaadilt “Monster”, mis minu arust oli nende kõrghetk enne selgelt langevas joones läinud järgmisi plaate.