GAG-i direktor Henrik Salum: kardan, et distantsõppe negatiivseid mõjusid näeme siis, kui õpilased jõuavad tööturule

Gustav Adolfi gümnaasium sai 6. juunil 390-aastaseks. Teil oli kavandatud suurem tähistamine novembrisse. Kas lükkate nüüd selle edasi?



Alguses olid 6. juunil plaanis suuremad pidustused ja sündmused: juubelifilmi esilinastused, vilistlasõhtu, õpetajate ja endiste õpetajate kokkusaamised ja veel muu. Paraku otsustasime, et keeruliste olude tõttu lükkame kõik järgmise aasta 6. juunisse.



Teile meeldib plaate keerutada. Kas playlist oli juba peoks valmis?

Ei, mul… (naerab) see playlist valmis ei ole. Sinna olid plaanitud natuke tuntumad ja paremad DJ-d.

Üks asi on kooli sünnipäeva edasilükkamine, aga tegelikult on kogu koolielu vahelduva eduga viimased poolteist aastat rööpast väljas olnud. Kuidas GAG-is praegu koolitöö käib?



Igapäeva koolielu on selline, mida võtame nädal korraga, sest olud muutuvad ning juhised ja piirangud muutuvad. Käimasoleval nädalal on 4.–8. klass distantsõppel, ülejäänud kontaktõppel. Sellest nädalast on ka kiirtestimine. On olnud väga hullumeelne ja muutusterohke aeg.



Kuidas on kiirtestimine sujunud?



Esmaspäeval tegime õpetajatega koosoleku, et arutada, kuidas olukorra lahendame. Läksime seda teed, et anname testid õpilastele koju ja nad testivad end enne koolipäeva. See aitab võimalikud nakatamised leida varem, sest kui laps sõidab ühistranspordiga või tuleb kooli, on lähikontaktsed kohe olemas.