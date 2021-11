JUHTKIRI | Hüvasti, solidaarne tervishoiumudel? Ei

Hüvasti solidaarne tervishoiumudel? Pidagem hoogu. Tänavu märtsis valminud tervishoiuteenuse kättesaadavuse ja rahastamise analüüs, mida hakati tegema ammu enne koroonapandeemia algust, näitas, et ravikindlustuskaitse ulatuselt kuulub Eesti EL-i kehvemate hulka. Põhjamaades, kelle vaktsineeritust praegu kadestame, on ravikindlustus 100% elanikel, Eestis alla 95%, vaktsineerituse „põhjakihis” Bulgaarias ja Rumeenias alla 90%. Ka inimeste omaosalus tervishoiukuludes on Eestis üks EL-i suuremaid – Eesti inimesed katavad keskmiselt ligi veerandi omast taskust.

Kokkuvõttes: „piitsa” on meil tervishoius juba palju, aga inimeste tervisekäitumise parandamise asemel on see tulemuseks andnud pigem oma tervisele käegalöömise. Mitu indikaatorit viitasid sellele juba varem, pettumust valmistav valmisolek koroona vastu kaitsepookida on veel üks säärane.