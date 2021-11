FOTOD | Eriloa alusel toimuv PÖFF kuulutas välja tänavuse kava

Pileteid kõigile PÖFFi seanssidele saab reedest osta festivali koduleheküljelt ja Piletilevist, samuti festivali piletikeskustest, mis avatakse Tallinna Solarise keskuses ja kinos Coca-Cola Plaza ning Tartu Kvartali keskuses. Põhiprogrammi piletihind on kaheksa, sooduspileti hind seitse eurot. Müügil on ka 10-, 25- ja 40-piletiline Hundipass, lisaks piiramatu piletite arvuga Toetaja ja Metseeni pass.

Alates 29. novembrist on avatud ka PÖFFi veebikino, mis on lahti kolm nädalat – kokku on kavas kuni 30 festivali filmi, mida saab vaadata üle terve Eesti. Alates 22. novembrist on samas nähtavad ka lühifilmide ja animatsiooni festivali PÖFF Shorts programmid.