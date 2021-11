Epideemia on praeguseks nii ulatuslik, et me ei saa enam rääkida koroonast kui ainult vaktsineerimata või eakate inimeste probleemist. Järjest enam nakatunuid ja haiglaravi vajavaid inimesi mõjutab lõpuks meid kõiki. Oleme ühiskonnana suure probleemi ja tõsiste tagajärgede ees sõltumata meie isiklikest valikutest ja hoolimata isikuvabadusest.