FOTOD | Nukuteatrilegend Helle Laas tähistas 80. sünnipäeva

„Helle Laasi taoline näitleja on iga teatri jaoks suur õnn,” ütles Eesti Noorsooteatri juht Joonas Tartu. „Meil on selline näitleja – Helle Laas – kelle suurus paistab pärast iga etendust vaimustunud lapsesilmadest. Helle on ka sillaks, mis ühendab nukuteatrikunsti ajalugu ja tänast päeva.”