Venemaa-Valgevene liitriigi kõrgemale tasemel viimise tseremoonial 4. novembril käidi välja veel üks poliitiline nüanss. Tasub mäletada Valgevene presidendi batka Lukašenka osavat eemalhoidmist Krimmi annekteerimisprotsessist, tänu millele olid võimalikud Minski kõnelused ja Minski kokkulepped Ida-Ukraina asjus. Nüüd aga teatas Lukašenka Putinile oma soovist väisata (okupeeritud) Krimmi, mille toimumisel võib kogu see Minski protsess kaotada oma mõtte. Võimalik, et see meelemuutus (?!) on kuidagi seotud n.ö. muutusega vastasleeris ja kohas, mille nimeks on Moldova.