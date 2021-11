Bellingcat: Saksamaa „õnnetuses” surnud diplomaat oli Vene tippluuraja poeg

Eelmisel nädalal avaldas ajaleht Der Spiegel, et oktoobris suri Berliinis salapärastel asjaoludel Vene diplomaat, keda Saksa ametnikud pidasid FSB luurajaks. Väidetavalt Vene saatkonna aknast välja kukkunud mehe surnukeha leiti 19. oktoobri hommikul, ent juhtunu jäi esialgu saladuseks. Kuna hukkunul oli diplomaatiline staatus, andis politsei tema surnukeha üle saatkonnale, kes keeldus igasugusest uurimisest ja lahkamisest. Saatkond teatas ajalehele, et tegu oli traagilise õnnetusega, millest eetilistel põhjustel rohkem rääkida ei saa. Juhtumiga tegelenud Saksa ametnikud aga vihjasid, et nende andmeil oli saatkonna teise sekretärina töötanud mees tegelikult FSB ohvitser ja lugupeetud Vene luuredünastia liige.

Uurimiskeskuse Bellingcat ajakirjanik Christo Grozev vahendab lekkinud andmebaase, mille järgi oli 1985. aastal sündinud diplomaadi perekonnanimi Žalo.