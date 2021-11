Eestlased karantiinihotellides. Diabeetik jäi Itaalias ravimiteta, Norras suruti karantiini ka negatiivse testi andnu

Norras elav eestlanna Kelli Bjørtomt sattus Oslos karantiinihotelli juunis. Bjørtomt käis Eestis külas ja enne tagasilendu tegi nõutava PCR-testi, mis oli negatiivne. Norra oli kuulutanud, et kui lähteriigis on nakatumisnäitaja 100 000 inimese kohta alla 150 – ja sinna Eesti siis mahtus –, tohib isolatsioonis olla oma kodus. Seega oli Bjørtomt kindel, et saab lennujaamast koju minna.

Ootamatult peeti ta passikontrollis kinni ja teatati, et ta peab minema karantiinihotelli. „Mida? Kahe väikese lapsega? Mul on väiksemale ainult kaks mähet kaasas! Ja kes võtab vastutuse, kui me hotellis haigestume?” meenutab Bjørtomt oma reaktsiooni. Passikontroll vastas, et Eesti on Norra silmis ohtlike riikide hulgas ja karantiinihotelli minek on vältimatu.