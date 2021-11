Hannes Nagel: kriisistaape on nii palju, et silme eest võtab kirjuks. Mitte neid pole meil vaja

See, et kohalik ja keskvalitsuse tasand kriisijuhtimises otsuste kujundamisel vahetult ei suhtle (rääkimata ühte jalga astumisest), on kõigile ühtviisi halb.

Hannes Nagel Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituut