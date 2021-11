Kaur Kajak: võime olla tänulikud, et see oli terviseameti ladu, mitte keemiatööstus

Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ametil (TTJA) on nagu Hunt Kriimsilmal üheksa ametit, sest tegeleda tuleb teemadega Rail Balticust lennureiside tühistamiseni. Näiteks Lätis täidab TTJA ülesandeid viis-kuus eri riigiasutust ja ainuüksi sideamet on sama suur kui Eesti TTJA kokku. Suvel selgitas just TTJA välja, mis juhtus terviseameti külmlaoga. Ameti peadirektor Kaur Kajak, kes on aastaid erinevate õnnetustega kokku puutunud, tunnistab, et sellist totaalset möödalaskmiste jada, kus kõik osalised eksisid reeglite vastu, pole ta varem näinud.