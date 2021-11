JUHTKIRI|Täna oleme ka meie poolakad

Kõige otsesemalt kannatavad muidugi need, keda Minsk kasutab oma hübriidsõjas relvana. Põgenikud on meelitatud Valgevenesse lubadusega, et nad toimetatakse edasi läände. Vaesest ja konfliktsest piirkonnast pärit inimeste puhul on pakkumise ärakasutamine inimlikult mõistetav. Kuid õnnelikuma tuleviku asemel peavad Valgevenesse lõksu jäänud mängima püssi ähvardusel traagilist rolli riigi juhi Aljaksandr Lukašenka etenduses. Vähemalt kümme migranti on jaheda ilma, alatoitumuse ja arstiabita jäämise tõttu juba piiril elu kaotanud.