Kokkola kamp teeb maailmakino

Seda kohalikku kinopidu korraldab Kokkola oma poiss Juho Kuosmanen, kelle film „Kupee nr 6” saavutas Cannes’i filmifestivalil võidu. Nüüd jahib ta ei rohkemat ega vähemat kui Oscarit.

Juho, sa seilasid siia Kokkolasse oma jahiga, jäid ankrusse sünnilinna paadisadamasse. Mis kisub sind siia ikka ja jälle tagasi?



Filmirežissööri ametis on ülilihtne iseennast ära kaotada. Küsimus „Kes ma õieti olen?” saab kodulinnas siinsete inimeste keskel lihtsa ja arusaadava vastuse. Kui üritad teeselda ja olla rohkem, kui sa tegelikult oled, jääd kohe vahele. Nii et kui minu tehtud film poleks aus, siis ka see saaks Kokkolas üks-kaks paljastatud.