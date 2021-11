Vaktsineeritud inimesed on kokku hoidnud 13 miljonit eurot ja päästnud inimelusid

COVID-19 ravi on nõudnud üle 100 miljoni euro, 95-protsenti sellest on läinud vaktsineerimata inimestele, selgus äsja valminud Haigekassa analüüsist. Suurim riskifaktor kallile haiglaravile on seega mitte-vaktsineerimine.

Vaktsineerimise suurim kasu on vähendada haiglaravi vajadust. "Vaktsineeritud inimesed vajavad ligi 5 korda vähem haiglaravi ja ligi 6 korda vähem intensiivravi. Ning neil on üle kahe korra väiksem tõenäosus surra," tutvustas uuringu tulemusi Haigekassa analüütika osakonna juhataja Kadri Haller-Kikkatalo.