Terviseameti laod on alates juuli lõpust, kui BTA kindlustuslepingu üles ütles, kindlustuskaitseta. Ameti kesklaos on vaktsiine ja ravimeid kokku kaheksa miljoni euro eest. Kaitseta on ka regionaalsetes ladudes Tartus, Kohtla-Järvel, Viljandis ja mujal asuvad vaktsiinid.

Terviseamet kinnitab, et praegu on pooleli läbirääkimised ühe kindlustusfirmaga, mille nime ametkond välja öelda ei taha.