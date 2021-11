Iga päev saabub Valgevenesse ligi tuhat uut migranti. EL vaeb, kuidas lennud peatada

„Migrantidele antakse viisad ja lennupiletid ning lennuk ootab, et nad Minskisse viia. Sealt edasi suunduvad nad juba Leedu, Läti ja Poola piirile,” selgitas Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Josep Borrell, kuidas tuhanded inimesed on Poola piirini jõudnud.

Ta lisas, et EL on valmis sanktsioone kehtestama ka ettevõtetele, kes inimsmugeldamisele kaasa aitavad. Selle mõtte käis juba suvel välja Leedu välisminister Gabrielius Landsbergis, kui ta soovitas, et EL võtaks sihikule ka lennufirmad ja turismiagentuurid, kes aitavad migrantidel Valgevenesse jõuda.