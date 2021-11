Tallinna võimuliit on sõlmitud ja koalitsioonilepe allkirjad alla saanud. Võib ju öelda, et kuue mandaadiga võitlesid sotsid enesele välja korraliku poti: volikogu esimehe, kolme abilinnapea (ettevõtlus, kultuur, linnaplaneerimine) ja ühe linnaosavanema (Nõmme) koha. Kuid saak olnuks parem, kui linnaosavanema kohti oleks saadud vähemalt kaks. Just see on positsioon, kus poliitik isiklikult - ja ka koduerakond laiemalt - valijabaasi kasvatab.

