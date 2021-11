Valitsus püüab Eestisse saada NATO süvatehnoloogilise kaitse arenduskeskuse

Diplomaadid ja kaitseametnikud püüavad sprintida. Küsimus on, kas suure ajalise surve all saadakse jalg ukse vahele ja NATO rajaks just Eestisse ühe keskuse, kus sünniksid lääneliitlaste kaitsevõimet suurendavad seninägematud tehnoloogilised lahendused. Kui hästi läheb, siis võiks siin asuda lausa osa Põhja-Atlandi alliansi Euroopasse rajatavast innovatsiooni peakorterist. Kas see õnnestub, selgub hiljemalt järgmise aasta suvel, kuid ollakse üpris optimistlikud.

NATO riikidel on tuli takus, sest konkurendid ja vastased ähvardavad nn süvatehnoloogiate kasutuselevõtuga kaitsevaldkonnas eest ära minna.