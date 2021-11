JUHTKIRI | Sotsid, ärge muutuge nüüd Kõlvarti puudliks

Siiski on uus ja sotsiaaldemokraatlik asetatud turvalise keskerakondliku raami sisse.

Näiteks kus on leppes tasuta lasteaiakohad? Kes siis veel peaks sellise lubaduse pealinnas ellu viima, kui mitte kaks teistest Tallinna volikokku pääsenutest vasakpoolsemat jõudu?

Lasteaiandus on ilmekas näide uue leppe ambitsioonitasemest. Kõlavamad-kallimad projektid on seal pigem need, mida lubati juba neli aastat tagasi (linnahall, uus Kullo keskus), konkreetseid ja selgeid lubadusi seevastu sageli välditakse. Näiteks lubatakse justkui rajada Tallinna peatänav, kuid sama punkti võib täidetuks lugeda ka siis, kui seda tänavat nelja aastaga ei sünni.