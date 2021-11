Pärimusmuusik Annika Mändmaa toob digiajastul muusika lasteni

Koostöös Eesti Pärimusmuusika Keskusega on Annika Mändmaa toonud esmakordselt Eesti peredeni 4-osalise veebisaate, kus esitatakse Eesti pärimuslikke lastelaule. Isegi, kui lood eelnevalt tuttavad ei ole, saavad muusikasõbrad kohe kaasa laulda.

„Eeskujuks kodustele kuulajatele on lauluring salvestatud koos laste ja nende vanematega. Soovime soodustada pärimuslike lastelaulude laulmist koduses õhkkonnas, lapse ja vanema ühist ajaviitmist ning pärimuse edasikandmist põlvest-põlve,“ selgitas projekti autor ja elluviija Annika Mändmaa.

Tema kinnitusel sobib saade igas vanuses laulu- ja mängusõpradele – eelkooliealistest pensionärideni. „Eelkõige on see aga mõeldud lastele ja vanematele koos vaatamiseks ja kaasa tegemiseks,“ lisas rahvamuusik.

Laulude kõrval antakse ka ülesandeid, mida on võimalik teostada nii videote vaatamise ajal kui ka pärast seda. Nii tuleb näiteks joonistada pilt kuuldud laulu kohta, ehitada omale ise käepärastest mänguasjadest-patjadest laev, et seal laevamängu mängida või küsida vanavanematelt üks laul, mida neile lapsena lauldi.

Eesti Pärimusmuusika Keskuse juht Tarmo Noormaa ütles, et Annika Mändmaa idee tutvustada lastele juba varases eas pärimusmuusikat ja -kultuuri on äärmiselt tänuväärne, sest lisaks uutele teadmistele on lastel võimalus koos emade-isade, vanaemade-vanaemadega ühiselt aega veeta.