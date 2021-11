REPORTAAŽ | Eesti Päevalehe mardisandid käisid külas kahel kuulsal Mardil ja ajasid presidendilossi valvuri naerma

Eestimaa pealinnas teisipäeva õhtul ringi käies ei saakski kohe nagu aru, et käes on mardilaupäev ja vana tava järgi peaks mööda maad ja ilma ringi liikuma sandid, kes etteastetega pererahvalt kõiksugu hääd ja paremat lunastavad.

Eesti Päevalehe mardisandid parandasid selle vea ja lõid end tähtsa päeva puhul üles. Ilm on mõnusalt karge ja esimest korda sel sügisel kohe täitsa külm. Mardipäev muide seda tähendabki: hingedeaeg on läbi, algab talv.

Esmalt võtame suuna Kakumäe poole, sest ilmatargad on läbi tuule vihistanud, et just seal paikneb mõisahärra Helme linnakodu ning mardipäeval peaks Mardil ikka hea meel olema teisigi marte vastu võtta.