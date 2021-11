TAGATUBA | 6800-eurose palgaga Jüri Ratasele terendas kalli elektriga vaesus. Meie neli eurot päästis ta!

Venemaa keerab taas oma gaasikraani, Norras polnud piisavalt vihma ja lakke hüpanud elektrihinnad kütsid niigi koroonapaanikas olnud valitsuse jalgealuse kuumaks. Kesk- ja Reformierakonna valitsus tuli kiirkorras lagedale plaaniga lükata kokku 125 miljonit eurot toetusteks, mis peaksid aitama hinnatõusu mõju pehmendada.

Alla kolmandiku sellest summast ehk 37 miljonit eurot suunati toimetulekutoetuste kaudu vähem kindlustatud peredele, kellele hüvitatakse just elektri hinna tõus kuni märtsini. Valitsus arvab, et sedasi säilitab oma elektriarve üle kontrolli u 70 000 kõige vaesemat leibkonda riigis. Ja see on kahtlemata vajalik ja õigesti suunatud toetus.

Kuid see polnud kõik. Arvati, et ega siis teised saa ilma jääda.