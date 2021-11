Poola rahvusest NATO kindral: suurim katsumus on hoida külma närvi ja mitte üle reageerida

Kaitseuuringute keskuse kolmapäevase konverentsi külaliste seas oli ka Poola kindralleitnant ja NATO kirdekorpuse ülem Sławomir Wojciechowski. Ta rääkis Eesti Päevalehele antud intervjuus alliansi idatiival toimuvast ja sellest, kuidas võiks sealset kaitsevõimet edaspidi tugevdada.

Praegu räägivad kõik Valgevene piiril toimuvast ja NATO liidrid teevad hukkamõistvaid avaldusi. Millisest nurgast teie kui kaitseprofessionaal olukorrale vaatate?

Minu töö on asju teada, suheldes võimalikult palju Leedu ja Poola võimude ja relvajõududega, ning olukorral silma peal hoida. Mitte lihtsalt sisserändajate liikumisel, vaid ka koguda infot, palju sõdureid on liitlased piirile saatnud, mismoodi nad on paigutatud, kui kauaks ja kuidas see kõik mõjutab vägede valmisolekut. Ühesõnaga, minu ülesanne on jälgida olukorda sellisena, nagu see on. NATO žargoonis öeldakse selle kohta BACO: põhitegevuste ja praeguste operatsioonide ülevaatus.