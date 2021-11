JUHTKIRI | Kõlvarti kaootilised korraldused

Seda arvestades on Tallinna koolidega seotud otsused praegu halvim juhtimispraktika. Kõigepealt otsustas Tallinna linn, et saadab koolid distantsõppele. Linnapea Mihhail Kõlvarti teade tuli kõigest paar tundi pärast seda, kui haridusministeerium oli kinnitanud, et distantsõpet ei tule. Siis selgus, et linnal vist ikkagi pole õiguslikku alust koole kinni panna. Edasi veeretati vastutus sujuvalt koolijuhtidele, kes täidavad justkui vabal tahtel ja enda initsiatiivil linnapea suuniseid.