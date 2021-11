IDA Raadiosse murti sisse

Röövi muudab veelgi kurvemaks asjaolu, et IDA Raadio näol on tegemist olulise alternatiivkultuuri algatusega, mis põhineb suuresti vabatahtlike panusel. IDA MTÜ all tegutsev online-raadio on eetris Tallinnas ja Helsingis, programm on mitmekesine ning saatejuhid mitmed tuntud Eesti kultuuritegelased. IDA Raadio värviline kast on tuttav kõigile Loomelinnaku külalistele.