16-aastane Harjumaa tüdruk Grete sai augusti alguses teise koroonavaktsiini doosi.

Ta on seda ühe oma vanema eest hoolega varjanud ja kavatseb varjata nii kaua, kuni täisealiseks saab. Juhul kui seda on võimalik nii kaua saladuses hoida.

Ka 17-aastane Marie on vaktsineeritud, kuigi tema vanemad on veendunud vaktiinivastased. Kuidas see võimalik on?